Как Путин скажет: решение об открытии улицы Татищева в Екатеринбурге примут после совещания у президента (ФОТО)

Прошло уже больше двух недель с последнего в Екатеринбурге матча ЧМ-2018, однако временная инфраструктура у Центрального стадиона по-прежнему не разобрана. Более того, пока неясно, когда же ответственные приступят к демонтажу.

Наибольшие проблемы горожанам доставляют объекты т.н. временного периметра безопасности, особенно ‒ пункт досмотра транспорта на Татищева, из-за которого движение по улице перекрыто, поэтому жители ВИЗа вынуждены простаивать в пробках и объезжать препятствие.

Как пояснил «Новому Дню» министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, работы могут начаться в 20-х числах июля и закончиться еще до конца месяца. Такие сроки были предварительно согласованы с местными властями и ГИБДД. Демонтаж должно проводить АНО «Арена-2018». Данные подтвердили и во ФГУП «Спорт-Инжиниринг», которое занималось реконструкцией и оснащением «Екатеринбург Арены».

Однако есть проблема, из-за которой сроки могут быть сдвинуты, говорят собеседники «Нового Дня». Временная инфраструктура ‒ это не только некапитальные строения, но и довольно дорогое оборудование. Весь вопрос в том, кому оно достанется. Его передадут в собственность ‒ либо муниципалитету, либо в региональный бюджет, либо «Спорт-Инжинирингу».

Решение по Екатеринбургу и всем остальным городам-хозяевам ЧМ-2018 должно быть принято на совещании по итогам чемпионата мира по футболу у президента России Владимира Путина. Оно назначено на завтра. По информации «Нового Дня», ценные указания на места отправят в понедельник, 23 июля.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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