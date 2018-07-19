В Екатеринбурге эвакуировали 500 человек из аквапарка

Сегодня вечером в Екатеринбурге из аквапарка «Лимпопо» пришлось эвакуировать посетителей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в тот момент там находились около 500 человек. Выводить людей из здания сотрудники аквапарка были вынуждены из-за короткого замыкания. ЧП случилось на первом этаже в холле.

«Сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. Сотрудники охраны аквапарка оперативно организовали эвакуацию посетителей. Пострадавших в результате происшествия нет», – сообщили агентству в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Несмотря на то, что работники «Лимпопо» не дали распространиться огню, воспользовавшись огнетушителем, к месту инцидента были стянуты пожарные. Они обследовали здание. О результатах проверки не сообщается.

Екатеринбург, служба информации

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