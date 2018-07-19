В Екатеринбурге эвакуировали 500 человек из аквапарка

Сегодня вечером в Екатеринбурге из аквапарка «Лимпопо» пришлось эвакуировать посетителей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в тот момент там находились около 500 человек. Выводить людей из здания сотрудники аквапарка были вынуждены из-за короткого замыкания. ЧП случилось на первом этаже в холле.
«Сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. Сотрудники охраны аквапарка оперативно организовали эвакуацию посетителей. Пострадавших в результате происшествия нет», – сообщили агентству в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Несмотря на то, что работники «Лимпопо» не дали распространиться огню, воспользовавшись огнетушителем, к месту инцидента были стянуты пожарные. Они обследовали здание. О результатах проверки не сообщается.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 19.07.18
Организаторы «Усадьба Jazz» рассказали о площадках и участниках фестиваля. / Следственный комитет ищет виновников водного коллапса в Североуральске. / Прокуратуру попросят разобраться с пылящимися на складе дефибрилляторами. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»