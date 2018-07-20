Нижнем Тагиле скончалась актриса драмтеатра, первая жена Владимира Высоцкого

В Нижнем Тагиле скончалась Иза Высоцкая – народная артистка России, первая жена Владимира Высоцкого.

Иза Высоцкая скончалась сегодня, ей был 81 год. Как рассказала корреспонденту РИА «Новый День» руководитель отдела развития театра Елена Боярская, Иза Константиновна до последнего работала в театре. «Она была на общем собрании театра перед отпуском 19 июля. Она ушла из жизни на 82 году, и в этом возрасте, конечно, уже бывают проблемы со здоровьем. Но она работала весь сезон, она была блистательной и удивительной», – поделилась коллега артистки.

Иза Высоцкая родилась 22 января 1937 года. Работала в театрах Киева, Ростова-на-Дону, Владимира и других городов. С 1970 года она была актрисой Нижнетагильского драматического театра. О своем бывшем супруге, Владимире Высоцком, она написала две книги.

Редакция РИА «Новый День» выражает соболезнования близким и коллегам Изы Высоцкой.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 20.07.18

Вода из реки больше не поступает водозабор Североуральска. / За пенсионную реформу в свердловском заксо голосовал главврач Севастопольского онкодиспансера (СКРИН). / Тагилбанк остался без лицензии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»