В Екатеринбурге устроят экскурсию по новому микрорайону

Жителей Екатеринбурга зовут на экскурсию по микрорайону с теплыми остановками и Академией хоккея. Посмотреть на новую историю Екатеринбурга можно в эту субботу.

Экскурсию по микрорайону с уникальными для Екатеринбурга объектами организует девелопер проекта района Солнечный компания «Форум-групп». Экскурсию будет проводить гид, который расскажет историю появления «Солнечного». «Участники экскурсии смогут познакомиться с концепцией квартальной застройки (когда дом расположен внутри квадрата улиц), закрытых дворов. Смогут посмотреть на развитие района – на новые объекты, которые являются уникальными для Екатеринбурга (например, первая в городе закрытая теплая остановка общественного транспорта или строящаяся Академия хоккея), зайти в одну из секций строящегося дома, прогуляться по парку, который полностью высажен с нуля, в том числе и с помощью жителей Солнечного», – рассказали в пресс-службе застройщика.

Проект микрорайона – пример комплексного освоения территории, его реализацию поддерживают городские и областные власти. Согласно общему плану развития Солнечного, после полной реализации проекта Екатеринбург получит более 2,5 миллионов жилых квадратных метров, коммерческие и объекты социальной инфраструктуры.

Экскурсия пройдет в субботу, 21 июля – в 11:00, 12:00 и 13:00. «Форум-групп» предлагает заодно прогуляться с гидом и по другому объекту, ЖК «Ольховский парк».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.07.18

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