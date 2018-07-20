На ЖБИ в выходные может пропасть холодная вода из-за ремонта на сетях Водоканала

Сегодня днем в Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ Водоканал отключит основной водовод диаметром 1000 мм. Он обеспечивает местных жителей холодной водой. Специалисты обнаружили на нем скрытую утечку, которую нужно устранить. Кроме того, требуют замены изношенные задвижки.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Водоканала, ХВС будет подаваться по второй, более маленькой, трубе – диаметром 600 мм.

«Это приведет к снижению напора в сети и к тому, что в домах, обеспеченных ХВС за счет общего городского давления, вода будет подниматься не до последних этажей», ‒ предупредили на предприятии.

Работы продлятся до конца уикенда. Восстановить подачу холодной воды в нормальном объеме планируется в 20:00 22 июля.

Отметим, что на время ремонта будет организован подвоз воды в автоцистернах, на Высоцкого, 6, Сыромолотова, 16, и Высоцкого, 18, появятся временные колонки, кроме того, коммерческие станции доочистки воды, установленные на насосных станциях четвертого подъема, будут работать бесплатно.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.07.18

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