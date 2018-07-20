В Екатеринбурге стартовала Всероссийская студенческая стройка – «Академический-2018» (ВИДЕО)

На стройотрядовской площади в екатеринбургском районе Академическом сегодня стартовала Всероссийская студенческая стройка. В этом году масштабный студфестиваль, на который прибыло 7 стройотрядов и около 100 студентов, проходит в уральской столице в девятый раз.

Поздравить студентов с началом фестиваля приехали спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова и член совета директоров АО «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев. Все выступающие пожелали удачи ребятам и вспомнили собственные студенческие годы. А Алексей Воробьев предположил, что юные строители на своих объектах смогут получить не только бесценный опыт и найти новых друзей, но и встретить свою любовь.

Студенческая стройка в Академическом открывает девятый сезон

Студентам вручили направления на объекты, где они в основном будут заниматься чистовой отделкой нового жилья, а затем прошел импровизированный концерт, на котором каждый стройотряд представил свой вокальный или танцевальный номер.

Напомним, что за прошедшие годы стройотряды внесли заметный вклад в развитие Академического. С помощью бойцов студенческих отрядов построены школы, детские сады, рекреационные зоны. Стройотрядовцы приняли участие и в возведении расположенного в районе православного храма.

В Академическом по достоинству ценят трудовые достижения студенческих отрядов. В 2013 году в районе установлена стела, посвященная стройотрядовскому движению, которая сегодня подросла еще на один каменный блок и достигла в высоту около 7 метров. На стеле размещены эмблемы всех строительных отрядов, принимавших участие в возведении нового района.

Студенческие отряды стали активными участниками общественной жизни Академического, неотъемлемой частью новой социокультурной общности, сложившейся в районе. Этому способствует насыщенный и разнообразный досуг бойцов стройотрядов, организованный при помощи АО «РСГ-Академическое» и управляющей компании «Академический».

По традиции в ходе студенческой целины в районе проводятся спартакиада стройотрядов по игровым видам спорта, музыкальные и танцевальные конкурсы, концерты для жителей. Стройотрядовцы являются активными участниками всероссийского фестиваля песни «Знаменка», праздничных акций, посвященных Дню строителя.

Екатеринбург, служба информации

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