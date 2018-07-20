В Екатеринбурге женщина судилась с соседями по коммунальной квартирке из-за уборки туалета

Жительница Екатеринбурга попыталась отсудить у соседей по коммунальной квартире почти 50 тысяч рублей за уборку общей кухни и туалета. Однако в итоге добилась только компенсации за покупку чистящих средств.

Как сообщили в пресс-службе Свердловской областного суда, Татьяна жаловалась, что мужчины, занимающие в квартире две из трех комнат, на протяжении многих лет пользуются местами общего пользования, но не проводят там уборку. По словам женщины, она единолично прибиралась в этих помещениях. Горожанка просила суд определить график уборки мест общего пользования, а также взыскать с ответчиков потраченные за 5 лет деньги на покупку бытовой химии. Стоимость своих услуг по уборке общих помещений коммунальной квартиры за это время Татьяна оценила в размере 46 875 рублей (220 рублей за одну уборку) и также требовала взыскать эту сумму с соседей.

Дело рассматривалось в Орджоникидзевском суде. Соседи Татьяны пояснили, что делают уборку, только ее качество не устраивает женщину. Суд также указал истцу, что и она, как собственник комнаты в спорной квартире, тоже обязана поддерживать кухню и туалет в чистоте. В итоге по решению суда Татьяна получила только 1300 рублей – компенсацию за покупку чистящих средств.

Кроме того, суд определил, что обе стороны конфликта должны убирать места общего пользования не менее двух раз в неделю.

Татьяна осталась недовольна решением и обжаловала его в облсуде. В результате судебная коллегия отменила установленный первой инстанцией график уборки – он был не конкретизирован, что затрудняло исполнение судебного решения. Требования истца по остальным пунктам в апелляции остались без удовлетворения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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