В Нижнем Тагиле сотни горожан вышли на парад рыжих

В Нижнем Тагиле сегодня проходит фестиваль рыжих людей. Горожане с огненным цветом волос организованной колонной прошагали по набережной городского пруда. Организаторы раздали участникам оранжевые воздушные шары, так что яркую толпу было видно издалека. Как сообщает местное издание «ТагилСити», шествие собрало более 300 человек. Впервые на празднике решили выбрать Короля и Королеву рыжих.

Фестиваль проходит в городе в третий раз, но в этом году получил федеральную поддержку. Помимо шествия рыжеволосых организаторы устроили несколько развлекательных площадок и благотворительную выставку ретроавтомобилей. Специальным гостем стала группа «Братья Гримм», которая отыграла концерт в центре города.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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