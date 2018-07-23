За полгода на Урале Центробанк нашел две сотни «черных кредиторов» и финансовых пирамид

В регионах Урала за полгода Центробанк нашел около 200 мошенников на финансовом рынке – так называемых «черных кредиторов» и организации, работающие по принципам финансовых пирамид.

«Черные кредиторы» активнее всего действуют в Башкирии. Как сообщили в пресс-службе Уральского управления ЦБ РФ, в республике обнаружилось 45 таких компаний. В Свердловской области регулятор насчитал 39 компаний-мошенников, в Пермском крае и Челябинской области по 26 и 25. В регионах «тюменской матрешки» ЦБ РФ нашел 19 нелегальных кредиторов, в Курганской области – всего 2 такие компании. Информация о мошенниках отправлена в надзорные органы. Банк России напоминает, что выдавать кредиты и займы на постоянной основе могут только банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и ломбарды. Причем список легальных организаций есть на сайте ЦБ РФ.

Еще одна «удочка», на которую могут попасться не подкованные в финансовых вопросах граждане – «пирамиды». «К сожалению, «финансовые пирамиды» никуда не делись. Сейчас они представлены, как правило, в сети Интернет. При этом суть работы «финансовых пирамид» не изменилась: клиентам обещают сверхвысокие доходы по принципу сетевого маркетинга. Помимо этого, в целях придания видимости успешности своей деятельности, некоторые «финансовые пирамиды» прикрываются вложением привлеченных денежных средств в криптовалюты», – отметила заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй. Сейчас решается вопрос о блокировке 21 сайта, где размещались мошеннические схемы.

Екатеринбург, служба информации

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