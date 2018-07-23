В Екатеринбурге возбуждены уголовные дела после «предвыборных» избиений

Правоохранители возбудили уголовные дела по фактам первых «предвыборных» ЧП – неизвестные избили двух участников кампании по выборам в Екатеринбургскую гордуму.

Как стало известно корреспонденту РИА «Новый День», по факту избиения Дениса Граматчикова возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Граматчиков возглавляет штаб кандидата Владимира Нагибина, на мужчину напали в пятницу трое неизвестных, нанесли несколько ударов по лицу, испинали. Основной версией нападения, как предполагает Денис Граматчиков, является его текущая работа на выборах – его кандидат идёт на выборах в 15-м округе.

Другой пострадавший – Александр Мирасов, директор компании «Средураллифт». Неизвестные напали на него в четверг вечером, после того, как в лифтах нескольких районах Екатеринбурга появились листовки с призывами остановить криминал во власти. В этом случае возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Оба дела пока остаются бесфигурантными, информации о возможных задержаниях пока нет.

Екатеринбург, служба информации

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