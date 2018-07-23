Урал охвачен лесными пожарами, МЧС выпустило предупреждение об опасности

Уральские синоптики выпустили очередное штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, сегодня на востоке Свердловской области, а завтра и послезавтра – на севере и востоке высок риск возникновения природных пожаров, так как в ближайшие дни ожидается жаркая погода и без осадков.

На сегодняшний день особый противопожарный режим, который запрещает разведение огня и выходы в лес, установлен в 16 городах, в том числе – Березовском, Полевском, Сысерти. Пожарные напоминают, что возгорания в природной среде очень опасны.

Главное управление МЧС по Свердловской области просит уральцев не ходить в лес, не разжигать костры, не бросать непотушенные окурки и спички. При обнаружении пожара немедленно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101».

В департаменте лесхоза УрФО добавляют, что сейчас на территории округа действуют 13 природных пожаров. Десять из них – в Ямало-Ненецком автономном округе, два – в Ханты-Мансийском автономном округе, один – в Тюменской области. С начала пожароопасного сезона зафиксировано уже 1494 лесных пожара на общей площади 38027,5 га, в том числе покрытой лесом 31310,2 га. Антилидерами по количеству и площади лесных пожаров являются: Челябинская область – 568 лесных пожаров на общей площади 22533,3 га; Курганская область – 381 лесных пожара на общей площади 7232,4 га, Свердловская область 258 лесных пожара на общей площади 3976,5 га.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.07.18

Легендарную баню «Бодрость» начали крушить экскаваторами (ФОТО). / В Екатеринбурге возбуждены уголовные дела после «предвыборных» избиений. / Новый полпред УрФО Цуканов собирается на Ямал. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»