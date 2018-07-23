На Урале зэку готовят пожизненное за торговлю транквилизаторами для слонов

В Екатеринбурге будут судить лидера ОПГ, создавшего сеть по продаже наркотиков. Банда торговала героином и веществом, в пять раз сильнее героина. Руководитель группировки при этом уже несколько лет отбывает срок в челябинской колонии.

В Екатеринбурге будут судить мужчину 1974 года рождения за организацию сбыта синтетических наркотиков в особо крупном размере, совершенного ОПГ (ч. 3 ст. 33, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). По версии следствия, дилерскую сеть обвиняемый создал в сентябре 2016 года – притом, что с 2008 года он отбывает срок в 10,5 лет в челябинской колонии строгого режима за убийство. Мужчина имеет высшее техническое образование и подкован в интернет-технологиях. Он сумел из колонии строгого режима зарегистрировать в мессенджере магазин по продаже наркотиков. После чего нашел трех местных жителей и начал торговать на территории Екатеринбурга и Свердловской области.

Его подельники занимались организацией тайников, фасовкой, смешиванию наркотиков, они же делали закладки и сообщали главарю, где они находятся. Осужденный пополнял базу своего наркомагазина.

Когда подельников лидера банды задержали, у них нашли 1,8 кило карфентанила и более 2,2 кило смеси карфентанила и героина. Карфентанил – синтетический наркотик, одна единица которого в 5 тыс. раз мощнее единицы героина. Это вещество используется как транквилизатор для крупных животных, например, для слонов. По одной из версий (которую официально не подтверждают), это вещество распыляли при штурме Театрального центра на Дубровке. Возможно, этот же наркотик стал причиной гибели трех наркоманов в поселке Малышева в 2016 году.

«В ходе расследования обвиняемый, используя свой авторитет в преступной среде, путем угроз и обещания материальной выгоды склонил свидетелей, также отбывающих наказание в местах лишения свободы, к даче ложных показаний, подтверждающих его непричастность к совершенным преступлениям», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Тем не менее, дело удалось довести до суда, утверждено обвинительное заключение. На этот раз преступнику по статье грозит лишение свободы на 15-20 лет или пожизненное лишение свободы.

Екатеринбург, служба информации

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