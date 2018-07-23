В Свердловской области 36 человек заболели клещевым энцефалитом

Теплая погода в июле поспособствовала распространению клещей на Среднем Урале. По информации регионального управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день за медицинской помощью обратились 27809 человек, пострадавших от присасывания членистоногих. В Екатеринбурге число покусанных превысило 10 тысяч.

С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» в больницы поступило 257 человек. У 36 свердловчан инфекция была подтверждена. Клещевым боррелиозом заболели 199 человек, еще 230 пациентов ждут окончательного диагноза.

Активность клещей регистрируется в 66 муниципалитетах Свердловской области. Наиболее опасные территории – Слободо-Туринский район, Тугулым, Асбест, Байкаловский район, Шали и Талица.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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