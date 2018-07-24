Из-за ДТП закрыли движение трамваев по Куйбышева (ФОТО)

Дорожная авария на перекрестке улиц Куйбышева и Розы Люксембург произошла утром во вторник в час пик – на прилегающих улицах сформировалась пробка, трамвайное движение остановлено.

Как сообщают очевидцы, столкнулись легковой автомобиль и автобус, следовавшие в одном направлении. Транспортные средства перегородили трамвайные пути, поэтому движение трамваев по Куйбышева приостановлено.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.07.18

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