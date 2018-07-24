российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 24 июля 2018, 09:03 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

Из-за ДТП закрыли движение трамваев по Куйбышева (ФОТО)

Дорожная авария на перекрестке улиц Куйбышева и Розы Люксембург произошла утром во вторник в час пик – на прилегающих улицах сформировалась пробка, трамвайное движение остановлено.

Как сообщают очевидцы, столкнулись легковой автомобиль и автобус, следовавшие в одном направлении. Транспортные средства перегородили трамвайные пути, поэтому движение трамваев по Куйбышева приостановлено.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.07.18

24 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Продал народ, Иудушка?» – избиратели – единороссам после голосования за пенсионную реформу (СКРИНЫ). / К заключенным тагильской колонии прилетела редкая птица (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия, Фоторепортаж,

Новости партнеров