С начала года суд лишил лицензий 12 управляющих компаний-банкротов

С начала 2018 года в Свердловской области лишились лицензии на право управления многоквартирными домами 12 управляющих компаний.

Как сообщили РИА «Новый День» в Госжилстройнадзоре Свердловской области, основанием для этого стали решения судов о признании компаний банкротами.

В их числе оказались: ООО «Городская объединенная компания» (Кушва), ООО УК «СУЭРЖ-СК» (Екатеринбург), ООО УК «ЖКХ» (Реж), ЗАО «УК «Екатеринбург», ООО «Управляющая компания «Красный Двор» (Екатеринбург), ООО «Управляющая компания Дзержинского района» (Нижний Тагил), ООО «УК «Веста» (Североуральск), ООО «УК «Магнитка» (Первоуральск), ООО «Туринская управляющая компания» (Туринск), ООО Муниципальная управляющая компания «Уютный город» (Богданович), ООО «УК Энергетик» (Нижняя Тура) и еще одна УК Нижней Туры – ООО «Энергетик».

Всего с начала года в Свердловской области выявлено 26 управляющих компаний-банкротов. Из них 12 УК лицензий лишены, три ушли с рынка добровольно, по четырем дела находятся в процессе рассмотрения. Еще у семи компаний в управлении вообще не оказалось никаких домов.

Органы местного самоуправления обязаны в течение 3 дней уведомить квартировладельцев о том, что управляющая организация, обслуживающая их дом, не имеет лицензии. В течение 15 дней после получения уведомления, собственники помещений обязаны провести собрание и выбрать другую управляющую организацию, имеющую лицензию.

Вторая волна аннулирования лицензий, отметили в Госжилстройнадзоре, коснется управляющих организаций, которые за последние полгода так и не приступили к управлению домами.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.07.18

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