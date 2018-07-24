С регионального фонда капремонта взыскали более 100 тысяч за потоп в квартире

Свердловский облсуд решил, что региональный фонд капремонта должен сам оплатить ущерб гражданам, чье имущество пострадало в результате некачественной работы подрядчиков и субподрядчиков по капремонту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, в 2016 году фонд капремонта решил провести ремонт в доме на улице Школьной в Первоуральске. Для этого он заключил договор подряда с ООО «Промстройсервис», а оно, в свою очередь, наняло субподрядчика – ООО «СК «СантехТрейд». Компания заменила в доме трубопровод и батареи. Но в сентябре того же года при запуске тепла квартира в этом доме, в которой проживала семья из трех человек, была залита теплофикатом из системы отопления. В квартире отклеились обои на стенах, вздулся пол, испортился замок на входной двери. «СК «СантехТрейд» обязалась или устранить выявленные дефекты за свой счет и своими силами в течение 30 дней, или выплатить жильцам 30 тысяч рублей. Граждане отказались, так как по оценке Первоуральского бюро независимой оценки размер ущерба с учетом износа материалов составлял 113 783 рубля.

Жильцы обратились в суд с иском к Региональному фонду капремонта, ООО «Промстройсервис», ООО «Строительная компания «СантехТрейд» и своей управляющей компании. Суд первой инстанции постановил взыскать с подрядчика и субподрядчика более 100 тысяч рублей, фонд остался безнаказанным. Ответчики с этим не согласились и обратились в областной суд. Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что фонд ответственен за действия (бездействие) третьих лиц, нанятых для выполнения ремонтных работ. Решение Первоуральского городского суда было отменено и принято новое. Материальный ущерб и судебные расходы взысканы в пользу истцов с Регионального фонда капремонта.

Первоуральск, Екатеринбург, служба информации

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