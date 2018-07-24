В Свердловской области снова подорожал бензин

Цены на бензин в Свердловской области снова начали расти. За неделю самый популярный АИ-92 подорожал более чем на 30 копеек за литр.

УФАС по Свердловской области предоставило данные о средних ценах на топливо в регионе за последнюю неделю. Стоимость АИ-92 антимонопольщики определили в 40,63 рубля за литр, АИ-95 стоил 43,11 рубля, дизель – 44,25 рубля. Неделей ранее 92-ой был на 34 копейки дешевле, дизель повысился в цене на 27 копеек. А 95-ый, по данным УФАС, в цене не изменился – причем его стоимость неизменна уже больше месяца, с 18 июля.

В конце весны – начале лета в России резко стал дорожать бензин. В некоторых регионах прошли митинги. Затем рост цен временно прекратился. Правда, практически сразу случился новый скандал – оказалось, что на АЗС массово недоливают бензин. К такому выводу пришли ревизоры из Федерации автовладельцев России. Независимый топливный союз возмутился такой информацией, пообещал подать в суд на ФАР и объяснил недолив испарениями, которые происходят при переливе топлива.

Возможной причиной роста цен на бензин в ближайшем будущем ранее называли рост НДС до 20 %. Сегодня законопроект о повышении налога был принят Госдумой в третьем чтении.

Екатеринбург, служба информации

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