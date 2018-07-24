«Запах слезы вышибает»: с улиц Заречного несколько недель не вывозят мусор (ФОТО)

С начала месяца в Заречном городском округе наблюдаются проблемы с вывозом мусора – точнее, с многих площадок он не вывозится вообще.

Как сообщают источники РИА «Новый День», свалок по городу несколько, все они «расположились» в спальных районах, некоторые – возле детских садов. «Запах в жару стоит такой, что слёзы вышибает», – сообщают горожане. У домов на ул. Ленинградской, ул.Победы, ул.Алещенкова уже сформировались свалки. Горожане предполагают, что местные власти просто забыли заключить договор на вывоз ТБО.

Власти склонны винить во всем управляющие компании. Как сообщил на городском форуме местный депутат Юрий Бутаков, 6 июля глава города Андрей Захарцев распорядился официально предупредить всех руководителей УК о недопустимости подобного отношения к выполнению обязанностей и личной ответственности компаний. При городской администрации была создана рабочая группа по решению этой задачи. Завтра ситуацию с вывозом мусора рассмотрят на комиссии городской думы по социальной политике.

В городской администрации РИА «Новый День» сообщили, что давать комментарии по этой теме уполномочен только сам мэр, и попросили направить официальный запрос.

Заречный, служба информации

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