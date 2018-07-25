Десятки беременных и женщин с младенцами эвакуировали среди ночи из-за пожара в подвале роддома

Сегодня в четвертом часу ночи начался пожар в подвале родильного отделения екатеринбургской ГКБ № 40.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, из здания были эвакуированы 170 человек, из них 86 женщин-пациенток, 49 новорожденных и 35 сотрудников. Задымления на этажах не было, пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить возгорание. В течение 11-ти минут огонь был потушен. Площадь пожара составила 2 кв.м. Повреждено вентиляционное оборудование в подвальном помещении.

Пресс-секретарь ГКБ № 40 Инна Абелинскене добавила, что на время тушения пожара женщин разместили в соседнем корпусе. Двух рожениц, которые находились в родовом зале, немедленно перевели в другой роддом. В 5 часов утра все пациентки вернулись в отделение, пока размещены в одном крыле здания. В другом проводится дымоудаление, проверка медицинской аппаратуры. До 9 часов утра приостановлена госпитализация в родильный дом. В результате происшествия никто не пострадал. Материального ущерба нет.

Екатеринбург, служба информации

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