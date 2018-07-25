Роддом в Екатеринбурге возобновил госпитализацию после ночного ЧП

Роддом екатеринбургской ГКБ № 40 после ночного пожара возобновил работу в обычном режиме. Все женщины находятся в своих палатах, ЧП на их состоянии здоровья не сказалось. На месте продолжают работать пожарные дознаватели, они разбираются, почему загорелся подвал больницы.

«Госпитализация возобновилась в 9 часов, как и предполагалось. Проветривание прошло успешно, все пациентки полностью размещены как обычно, новых принимаем. Благодаря очень слаженным действиям сотрудников больницы и МЧС никто не пострадал», – рассказала корреспонденту РИА «Новый День» пресс-секретарь ГКБ № 40 Инна Абелинскене. Она отметила, что эвакуацию начали, как только сработала пожарная сирена – было задымление, но понять, что горит и насколько серьезно, было невозможно. Однако медики приняли решение вывести всех из здания. Эвакуация прошла спокойно, без паники. Здоровью женщин и малышей ночное происшествие не навредило. Двух женщин, которые находились в родовом зале, ночью немедленно перевели в другой роддом – сейчас они в полном порядке.

«Материального ущерба у нас тоже нет. Было задымление в подвале, скорее всего, загорелась проводка – пахло горящим пластиком. У нас продолжают работать пожарные дознаватели, они выясняют, в чем первопричина пожара была», – добавила Абелинскене. Сегодня в четвертом часу ночи начался пожар в подвале родильного отделения екатеринбургской ГКБ № 40. Bз здания были эвакуированы 170 человек, из них 86 женщин-пациенток, 49 новорожденных и 35 сотрудников. В 5 часов утра все пациентки вернулись в отделение.

Екатеринбург, служба информации

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