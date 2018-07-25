В Екатеринбурге осудили грабителя, который взрывал банкоматы

В Екатеринбурге отправили в колонию грабителя, который взрывал банкоматы ради денег. В первом случае он разнес офис Сбербанка, на второй попытке ограбления его поймали.

Чкаловский районный суд вынес приговор по делу Максима Аверина, его обвиняли по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с проникновением в иное хранилище, в крупном размере), а также по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенное с незаконным проникновением в иное хранилище, в особо крупном размере).

Первое преступление мужчина совершил в октябре 2017 года в отделении Сбербанка по адресу Блюхера, 59. Грабитель приготовил газовые баллоны со сжатым газом, патрубки для подачи газа в корпус банкомата, пульт дистанционного управления, маску, перчатки. Он позаботился, чтобы вокруг никого не было, сам укрылся за дверью офиса и с помощью пульта дистанционного управления взорвал банкомат. Тогда в пресс-службе Сбербанка комментировали, что добычей преступника стала незначительная сумма денег. Сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области уточнили, что грабитель вынес 865 тысяч рублей.

Второе преступление он решил совершить в банке на улице Титова. Его добычей после взрыва могли стать 2,7 млн рублей, но мужчину задержали на месте преступления.

Суд назначил Максиму Аверину наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. По гражданскому иску он выплатит 1,3 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Екатеринбург, служба информации

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