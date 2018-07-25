Электрички перешли на местное время, на очереди – поезда дальнего следования

Прибытие и отправление пригородных поездов теперь указываются по местному времени.

Как сообщили РИА «Новый День» в АО «Свердловская пригородная компания», уже внесены исправления в расписание пригородных поездов на официальном сайте компании www.svrpk.ru, в мобильном приложении «Пригород», на информационных стендах на вокзалах и железнодорожных станциях.

Пока система работает в тестовом режиме, но уже с 1 августа вся сеть железных дорог России перейдет на указание местного времени прибытия и отправления поездов.

Добавим, что железнодорожники просят в связи с этим пассажиров внимательно отнестись к планированию своих поездок

Екатеринбург, служба информации

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