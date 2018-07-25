Электрички перешли на местное время, на очереди – поезда дальнего следования

Прибытие и отправление пригородных поездов теперь указываются по местному времени.
Как сообщили РИА «Новый День» в АО «Свердловская пригородная компания», уже внесены исправления в расписание пригородных поездов на официальном сайте компании www.svrpk.ru, в мобильном приложении «Пригород», на информационных стендах на вокзалах и железнодорожных станциях.
Пока система работает в тестовом режиме, но уже с 1 августа вся сеть железных дорог России перейдет на указание местного времени прибытия и отправления поездов.
Добавим, что железнодорожники просят в связи с этим пассажиров внимательно отнестись к планированию своих поездок
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 25.07.18
В Североуральск вернулась чистая вода. / В Екатеринбурге осудили грабителя, который взрывал банкоматы. / Роддом в Екатеринбурге возобновил госпитализацию после ночного ЧП. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»