Теплое лето на Урале закончится через два дня

В Свердловской области уже на этой неделе сменится погода. На смену летней жаре придут дожди, северный ветер и похолодание. В Свердловской области благодаря антициклону, пришедшему со Скандинавии, уже почти неделю держится 30-градусная жара – даже на севере региона. Ситуация изменится через двое суток.

«Арктический атмосферный фронт в предстоящую субботу опустится на северные границы Свердловской области, вызовет там дожди и приведет к понижению температуры. В воскресенье 29 июля северная прохлада охватит и южные районы области», – рассказали в ФГБУ «Уральское УГМС». В последние дни июля и в начале августа ожидаются небольшие дожди, северный умеренный ветер, ночью будет всего 7-12 градусов, днем до 16-20. В Екатеринбурге жара продержится до субботы, в воскресенье термометр слегка опустится вниз, до 27-29 градусов. Но подует северо-восточный ветер, ожидается дождь, гроза.

Екатеринбург, служба информации

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