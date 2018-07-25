В Качканаре с крыши детсада упал мужчина и погиб

В Качканаре погиб рабочий, который чинил крышу детского сада. ЧП произошло накануне вечером. Мужчина занимался ремонтом кровли садика № 24 в 8 микрорайоне, он раскатывал рубероид и поскользнулся. Рабочий рухнул с высоты второго этажа и скончался на месте. Малышей в это время из-за позднего времени в садике не было.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, уже известно, что ремонтом садика занималось ООО «Химнефтетрейд», зарегистрированное в г. Можга Удмуртской Республики, компания выиграла торги. Работники, которые ремонтировали кровлю детского сада, официально трудоустроены в организации не были. Строители, несмотря на то, что каски и страховочные тросы на месте работы были, средствами защиты не воспользовались.

Сейчас выясняется, кто допустил рабочего к ремонту крыши без средств защиты, устанавливается, заключал ли он контракт с компанией, выигравшей конкурс по ремонту. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Качканар, служба информации

Качканар. Другие новости 25.07.18

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