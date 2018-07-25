С начала лета на Урале утонули уже более 20 человек

С начала лета на водоемах Свердловской области погибли 23 человека, из них 13 детей. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

При этом за аналогичный период прошлого года утонули 22 человека, в том числе трое детей. Спасатели отмечают, что главная причина трагедий – человеческий фактор. Из-за малого количества организованных пляжей люди купаются на «диких», где дно водоема не обследовано, поэтому при купании можно получить травму от коряг или каких-то других предметов. Сейчас на особом контроле у спасателей – 148 «диких» пляжей. Санкционированных мест отдыха у воды в области – всего семь: одно в Новоуральске, четыре – в окрестностях Первоуральска, одно – под Сысертью, еще одно под Нижним Тагилом.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.07.18

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