Писатель Бажов обошел «Чайф», «Нау» и «Пельмени» в рейтинге брендов Урала

«Институт системных политических исследований и гуманитарных проектов» провел исследование современного состояния брендов Свердловской области. Представители института опросили 52 экспертов регионального и федерального уровня и сформировали список самых сильных брендов региона. В лидерах рейтинга ожидаемо оказались Павел Бажов, рок-группа «Чайф», проект «Уральские пельмени».
В институте уверены, что борьба за проведение международных мероприятий невозможна без укрепления имиджа региона, создания своей собственной мифологии и популяризации интересных мест, исторических памятников, эксклюзивной продукции и т.п., иными словами: нет брендов – нет региона. Особенную актуальность тема брендов приобретает в преддверии определения места ЭКСПО-2025, ведь за право принимать международную выставку борется столица Урала.
Эксперты самостоятельно определили основные наиболее сильные бренды Свердловской области, которые уже являются визитной карточкой региона и могут презентовать область на международном уровне.
Выбранные бренды были разделены на пять блоков: предприятия; индустриальные зоны и технопарки; природные объекты и туристические территории; санаторно-курортные объекты; историко-культурные объекты; культурные проекты; бренд-персоны. Эксперты оценивали каждый бренд с помощью баллов (от -5 до +5), средний балл приведен в итоговой таблице.
Исследование показало, что наиболее сильными брендами региона являются исторические объекты и культурные проекты. В топе оказались классики отечественного рока – группы «Чайф» (4,3), «Наутилус Помпилиус» (4,3), «Агата Кристи» (4) и коллектив «Уральские пельмени» (4,3).
Высокие баллы получили Невьянская наклонная башня (4), Верхотурский кремль (3,8) и Храм-памятник на Крови (3,7). Не уступает им в популярности Коляда-театр (3,9) и Екатеринбургский театр оперы и балета (3,7). Так же сильными брендами эксперты признали природный парк «Река Чусовая» (3,7) и печально известный на весь мир «Перевал Дятлова» (3,7).
В числе промышленных брендов бесспорный лидер – Уралвагонзавод (3,7). Немного уступает ему в баллах УГМК (3,5).
В числе санаторно-курортных зон эксперты выделили санаторий «Обуховский» (3,5) и санаторно-курортный комплекс «Белый камень» (2,6); среди термальных комплексов – тавдинская база отдыха (с горячим источником) «Родник» (2,8) и режевской «Баден Баден Изумрудный берег».
Самым слабым звеном оказались технопарки и индустриальные зоны, эксперты признали сильным брендом лишь промышленную выставку «Иннопром» (3,5).
Бесспорный лидер экспертного опроса – Павел Петрович Бажов(4,6), известный уральский писатель стал не только главной бренд-персоной, но и самым сильным брендом по сравнению с брендами других категорий.
ТОП-15 брендов Свердловской области
|
№
|
Лучшие бренды
|
Количество баллов
|
1
|
Павел Бажов
|
4,6
|
2
|
Группа «Чайф»
|
4,3
|
3
|
Группа «Наутилус Помпилиус»
|
4,3
|
4
|
Коллектив «Уральские пельмени»
|
4,3
|
5
|
Группа «Агата Кристи»
|
4
|
6
|
Невьянская наклонная башня
|
4
|
7
|
Коляда-Театр
|
3,9
|
8
|
Верхотурье (кремль и комплекс архитектурных памятников)
|
3,8
|
9
|
УралВагонзавод
|
3,7
|
10
|
Храм-памятник на Крови
|
3,7
|
11
|
Екатеринбургский театр оперы и балета
|
3,7
|
12
|
Природный парк «Река Чусовая»
|
3,7
|
13
|
«Перевал Дятлова»
|
3,7
|
14
|
Ермак
|
3,6
|
15
|
В.Татищев
|
3,6
В промышленном регионе культурные бренды оказались гораздо сильнее собственно промышленных брендов, что заметно как в количественном, так и в качественном выражении. Также отмечается, что новых брендов в Свердловской области практически не возникает, большинство из отмеченных экспертами брендов были основаны десятилетия назад.
Итоги исследования показали, что у Свердловской области огромный культурно-исторический потенциал, который может стать основой для развития внутреннего и международного туризма. Однако на сегодняшний день этот потенциал не задействован в полную силу.
Директор «Института системных политических исследований и гуманитарных проектов» Анатолий Гагарин, комментируя итоги рейтинга, отметил, что подобные исследования пройдут и в других регионах Уральского федерального округа, формируя таким образом расширенную уральскую бренд-карту.
«Меня и коллег (и уверен, что и всех, кто ознакомится с результатами экспертного опроса) порадовало, что список брендов безоговорочно возглавил Павел Петрович Бажов, российский писатель, знаменитый на весь мир сказами об Урале, в последние годы, как будто, скромно стоявший в сторонке и наблюдавший за нашими исканиями… Сегодня, когда только ленивый не говорит о «поиске идентичности», Бажов отвечает – при правильной формулировке вопроса – на все вопросы об Урале и вообще, о стране и людях. Эпохи и уклады меняются, а Бажов и его сказы остаются неисчерпаемой кладовой смыслов, которые следует умно и бережно вовлекать в наши текущие и грядущие задачи.
Не хочу забегать вперед, но после подведения итогов подобных экспертных исследований в регионах, входящих в Уральский федеральный округ, мы сможем дать подробный сравнительный анализ региональных брендов и дать рекомендации по системному позиционированию и продвижению сфер, отраслей и самих брендов в общих окружных и федеральных контекстах», – подчеркнул Анатолий Гагарин.
Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться по ссылке.
Екатеринбург, Святослав Булгарин
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