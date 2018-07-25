Писатель Бажов обошел «Чайф», «Нау» и «Пельмени» в рейтинге брендов Урала

«Институт системных политических исследований и гуманитарных проектов» провел исследование современного состояния брендов Свердловской области. Представители института опросили 52 экспертов регионального и федерального уровня и сформировали список самых сильных брендов региона. В лидерах рейтинга ожидаемо оказались Павел Бажов, рок-группа «Чайф», проект «Уральские пельмени».

В институте уверены, что борьба за проведение международных мероприятий невозможна без укрепления имиджа региона, создания своей собственной мифологии и популяризации интересных мест, исторических памятников, эксклюзивной продукции и т.п., иными словами: нет брендов – нет региона. Особенную актуальность тема брендов приобретает в преддверии определения места ЭКСПО-2025, ведь за право принимать международную выставку борется столица Урала.

Эксперты самостоятельно определили основные наиболее сильные бренды Свердловской области, которые уже являются визитной карточкой региона и могут презентовать область на международном уровне.

Выбранные бренды были разделены на пять блоков: предприятия; индустриальные зоны и технопарки; природные объекты и туристические территории; санаторно-курортные объекты; историко-культурные объекты; культурные проекты; бренд-персоны. Эксперты оценивали каждый бренд с помощью баллов (от -5 до +5), средний балл приведен в итоговой таблице.

Исследование показало, что наиболее сильными брендами региона являются исторические объекты и культурные проекты. В топе оказались классики отечественного рока – группы «Чайф» (4,3), «Наутилус Помпилиус» (4,3), «Агата Кристи» (4) и коллектив «Уральские пельмени» (4,3).

Высокие баллы получили Невьянская наклонная башня (4), Верхотурский кремль (3,8) и Храм-памятник на Крови (3,7). Не уступает им в популярности Коляда-театр (3,9) и Екатеринбургский театр оперы и балета (3,7). Так же сильными брендами эксперты признали природный парк «Река Чусовая» (3,7) и печально известный на весь мир «Перевал Дятлова» (3,7).

В числе промышленных брендов бесспорный лидер – Уралвагонзавод (3,7). Немного уступает ему в баллах УГМК (3,5).

В числе санаторно-курортных зон эксперты выделили санаторий «Обуховский» (3,5) и санаторно-курортный комплекс «Белый камень» (2,6); среди термальных комплексов – тавдинская база отдыха (с горячим источником) «Родник» (2,8) и режевской «Баден Баден Изумрудный берег».

Самым слабым звеном оказались технопарки и индустриальные зоны, эксперты признали сильным брендом лишь промышленную выставку «Иннопром» (3,5).

Бесспорный лидер экспертного опроса – Павел Петрович Бажов(4,6), известный уральский писатель стал не только главной бренд-персоной, но и самым сильным брендом по сравнению с брендами других категорий.

ТОП-15 брендов Свердловской области

№ Лучшие бренды Количество баллов 1 Павел Бажов 4,6 2 Группа «Чайф» 4,3 3 Группа «Наутилус Помпилиус» 4,3 4 Коллектив «Уральские пельмени» 4,3 5 Группа «Агата Кристи» 4 6 Невьянская наклонная башня 4 7 Коляда-Театр 3,9 8 Верхотурье (кремль и комплекс архитектурных памятников) 3,8 9 УралВагонзавод 3,7 10 Храм-памятник на Крови 3,7 11 Екатеринбургский театр оперы и балета 3,7 12 Природный парк «Река Чусовая» 3,7 13 «Перевал Дятлова» 3,7 14 Ермак 3,6 15 В.Татищев 3,6

В промышленном регионе культурные бренды оказались гораздо сильнее собственно промышленных брендов, что заметно как в количественном, так и в качественном выражении. Также отмечается, что новых брендов в Свердловской области практически не возникает, большинство из отмеченных экспертами брендов были основаны десятилетия назад.

Итоги исследования показали, что у Свердловской области огромный культурно-исторический потенциал, который может стать основой для развития внутреннего и международного туризма. Однако на сегодняшний день этот потенциал не задействован в полную силу.

Директор «Института системных политических исследований и гуманитарных проектов» Анатолий Гагарин, комментируя итоги рейтинга, отметил, что подобные исследования пройдут и в других регионах Уральского федерального округа, формируя таким образом расширенную уральскую бренд-карту.

«Меня и коллег (и уверен, что и всех, кто ознакомится с результатами экспертного опроса) порадовало, что список брендов безоговорочно возглавил Павел Петрович Бажов, российский писатель, знаменитый на весь мир сказами об Урале, в последние годы, как будто, скромно стоявший в сторонке и наблюдавший за нашими исканиями… Сегодня, когда только ленивый не говорит о «поиске идентичности», Бажов отвечает – при правильной формулировке вопроса – на все вопросы об Урале и вообще, о стране и людях. Эпохи и уклады меняются, а Бажов и его сказы остаются неисчерпаемой кладовой смыслов, которые следует умно и бережно вовлекать в наши текущие и грядущие задачи.

Не хочу забегать вперед, но после подведения итогов подобных экспертных исследований в регионах, входящих в Уральский федеральный округ, мы сможем дать подробный сравнительный анализ региональных брендов и дать рекомендации по системному позиционированию и продвижению сфер, отраслей и самих брендов в общих окружных и федеральных контекстах», – подчеркнул Анатолий Гагарин.

Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться по ссылке.

Екатеринбург, Святослав Булгарин

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