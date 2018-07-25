ФК «Урал» собрал собственный хор болельщиков. Первая репетиция – ВИДЕО

Футбольный клуб «Урал» в новом сезоне РПЛ представит «Поющий сектор» на Центральном стадионе. Полсотни болельщиков екатеринбургской команды объединились в хор, чтобы задавать атмосферу на домашних матчах. В клубе рассчитывают, что распевание песен вдохновит и других зрителей на активную поддержку футболистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в хор болельщиков могли попасть все желающие. Достаточно было отправить в клуб записанный ролик с собственным исполнением гимна «Урала». Как рассказала спортивный психолог команды Виктория Дихорь, было всего два критерия отбора участников – чувство ритма и звонкий голос. Сегодня около 50 исполнителей, ранее не знакомых друг с другом, собрались в БЦ «Аврора» на первой репетиции. Вместе с профессиональным педагогом по вокалу Светланой Жилинской болельщики разучили песню на мотив знаменитого хита группы «Чайф» «Аргентина – Ямайка 5:0».

Болельщики ФК «Урал» объединились в хор

«Поющий сектор можно будет увидеть 28 июля на матче Урал – Анжи. Запланировано выступление хора примерно за 20 минут до игры. Во время игры сектор будет скандировать кричалки. Они достаточно простые, без фанатского сленга и рассчитанные на обычных болельщиков», – отметила Виктория.

При этом клубный хор будет располагаться в противоположной стороне от фан-сектора на Центральном стадионе. Это сделано, чтобы организованные группы болельщиков не мешали друг другу.

«Идея создать поющий сектор пришла после того, как «Урал» провел тестовые матчи на Центральном стадионе. Мы увидели, что многие люди приходят на футбол как в театр, и матчи проходят в камерной обстановке. У нас есть крутой фан-сектор, но захотелось создать еще один островок болельщиков на стадионе, чтобы люди, которые привыкли болеть молча, стали активнее. Мы же видели, как болеют иностранные болельщики за свои сборные на Чемпионате мира. Надеемся, что получится создать такую же атмосферу», – рассказал «Новому Дню» пресс-секретарь ФК «Урал» Никита Медведевских.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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