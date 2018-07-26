На Урале ребенок сломал ногу на качелях (ФОТО)

В Нижних Сергах ребенок сломал ногу, попав в дыру в сиденье качели.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ЧП произошло 19 июля на детской площадке около многоквартирного дома ТСЖ «Первое» по ул. Жукова. Шестилетний мальчик качался на качелях, на которых не хватало деревянных перекладин. Ребенок соскользнул ногой в дыру в сиденье качели и сломал большую берцовую кость.

Сейчас сотрудники прокуратуры выясняют, кому принадлежит детская площадка, насколько законно ее построили и кто отвечал за безопасность детей. Проводится проверка.

Фото пресс-служба прокуратуры по Свердловской области

Нижние Серги, служба информации

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