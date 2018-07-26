Завтра в Екатеринбурге простятся с советником президента Вениамином Яковлевым

Завтра, 27 июля, в Екатеринбурге простятся с советником президента Российской Федерации, ученым, заслуженным юристом РФ Вениамином Яковлевым, который скончался 24 июля на 87 году жизни.

Как сообщается на сайте Уральского государственного юридического университета, траурная церемония начнется в 12.00 в Театре драмы (пл. Октябрьская, 2).

Похороны состоятся в 14.00 на Широкореченском кладбище (Московский тракт, 7 км.).

Для желающих проститься с усопшим будет предоставлен автобус. Отправление в 11-30 от ГУК УрГЮУ (ул. Комсомольская, 21). По окончании траурной церемонии этот же автобус от Театра драмы проследует до Широкореченского кладбища.

Напомним, Вениамин Яковлев – доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН, один из инициаторов создания Ассоциации юристов России. Свою профессиональную деятельность он начал в 1953 году после окончания Свердловского юридического института. С 1989 по 1991 год – министр юстиции СССР, одновременно с 1990 по 1991 год являлся главным государственным арбитром СССР и председателем Высшего Арбитражного Суда СССР. В конце 1991 года Яковлев занял должность государственного советника по правовой политике при президенте СССР. В апреле 1992 года возглавил Высший Арбитражный Суд РФ. С 31 января 2005 года до последних дней жизни был советником президента РФ.

Екатеринбург, служба информации

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