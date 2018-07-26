Не запутайтесь: на табло вокзала, сайте СПК и в бумажном расписании – разное время прибытия электричек (ФОТО)

Переход всех железных дорог России – и пригородных поездов, и дальнего следования – на информирование пассажиров о движении составов по местному времени в ближайшие дни потребует от пассажиров особого внимания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас невнимательный пассажир рискует запутаться, так как разные информационные источники указывают время прибытия и отправления поездов по-разному – одни по московскому, другие – по местному времени.

Например, табло вокзала Екатеринбург-Пассажирский пока продолжает информировать граждан по-старому: на нем указано московское время. Московское время указано и в бумажных расписаниях, которые по-старинке продаются в киосках Роспечать. В то время как на сайте Свердловской пригородной компании те же поезда приезжают и уезжают уже по уральскому времени. Окончательно прийти к единому стандарту информирования железнодорожники планируют с 1 августа.

В пресс-службе СвЖД корреспонденту РИА «Новый День» сообщили, что информирование ведется еще с начала мая, так как билеты на поезда дальнего следования начинается продаваться за 90 суток. Во всех билетах на поезда, отходящие 1 августа и позже, уже указано местное время. Об этом предупреждают пассажиров и сотрудники касс. Впрочем, отметим, что с каждым годом растет число людей, которые заказывают билеты в интернете.

Также в пресс-службе сообщили, что уведомления о переходе дороги на местное время при содействии органов власти печатались в газетах. Кроме того, на вокзалах по громкоговорителю периодически просят граждан обратить внимание на готовящееся нововведение. С 1 августа эти объявления станут транслировать чаще.

Екатеринбург, служба информации

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