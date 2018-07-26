На Урале в двух километрах от поселка горит лес

В Свердловской области возобновились лесные пожары. Горят леса близ двух поселков, причиной возгораний стали люди. По данным МЧС по Свердловской области, к сегодняшнему утру горело 3 гектара леса в Березовском районе. До ближайшего поселка Солнечный – всего 2 километра. Пожар низовой. Его тушат 2 пожарные машины и 10 человек.

Второй лесной пожар – в 25 километрах от поселка Гари. Лес горит на площади 2,5 гектара, его тушат шесть человек при помощи 1 машины. Причиной обоих пожаров МЧС называет местное население. В Свердловской области из-за сухой и жаркой погоды объявлено предупреждение о высокой пожарной опасности (4 класс), 27 июля на севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).

Екатеринбург, служба информации

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