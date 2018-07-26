На День города в Академическом выступят группа «Звери» и Светлана Лобода

В день 295-летия Екатеринбурга, 18 августа, район «Академический» традиционно подготовил собственную программу праздника. Для горожан пройдет фестиваль «Путевка в лето» с множеством развлечений и розыгрышей, а хейдлайнерами станут группа «Звери» и Светлана Лобода.

Как сообщили организаторы, центр Академического района на один день превратится в жаркий курорт с шезлонгами, золотым песком и пляжными зонтами.

С 13:00 до 21:00 гостей ждет много активностей: вело и мотошоу, стена совместного творчества, маркет-ярмарка летних продуктов и зона пикника, бадминтон, батуты, пляжный футбол и волейбол. Также будут проводиться квесты с интересными заданиями и экскурсии по новым домам района. На празднике будет представлен новый формат консультаций под названием «Фестиваль ипотек», где все желающие смогут получить всю необходимую информацию или даже оформить ипотеку в День города на специальных условиях.

На большой сцене фестиваля весь день будут идти розыгрыши. Главным призом станет туристическая путевка на всю семью от TEZ tour.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.07.18

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