На Урале впервые выявили фальшивые двухтысячные купюры

Банки в Свердловской области с начала года изъяли из обращения около 250 поддельных денежных банкнот. Общая сумма фальшивок составила 956 900 рублей, сообщили в уральском управлении Центробанка РФ.

Самой популярной для подделки по-прежнему остается купюра в 5000 рублей. В 2018 году в регионе было обнаружено 180 фальшивок с таким номиналом. Поддельных тысячных купюр выявлено меньше – 51 штука. Фальшивые банкноты по 100 и 500 рублей попадаются достаточно редко, за полгода было найдено всего 7 штук. Также впервые Центробанк обнаружил две фальшивые банкноты по 2000 рублей, которые поступили в оборот совсем недавно. Качество подделок было очень низким, двухтысячные купюры были распечатаны на принтере без имитации защитных признаков. Фальшивомонетчики также подделывают и мелочь – в Свердловской области было изъято 11 монет.

Регулятор отмечает, что на протяжении нескольких лет количество денежных фальшивок снижается. Например, за аналогичный период прошлого года было выявлено 499 подделок на сумму 1,3 миллиона рублей.

«Снижению активности фальшивомонетчиков способствует распространение безналичных платежей. Кроме того, почти все технические средства, используемые кредитными организациями при операциях по приему и обработке денежных знаков, позволяют распознавать фальшивки. Вырос и уровень информированности населения о признаках подлинности банкнот», – прокомментировал начальник управления Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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