Екатеринбургский шоумен попал в рейтинг Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг российских знаменитостей. Совокупный доход звезд вырос за год практически на треть, млн с $155 млн до $211. В список самых богатых попал шоумен из Екатеринбурга, бывший игрок футбольного клуба «Урал» и хоккеисты, игравшие в челябинском клубе.

Рейтинг составлен по совокупности доходов, упоминаний в СМИ и упоминаний в Яндексе. Лидером рейтинга стал хоккеист Александр Овечкин, за год он заработал 14,5 млн долларов. В пятерку попали Сергей Шнуров, Филипп Киркоров, Григорий Лепс и Иван Ургант. Единственная в рейтинге «звезда» из Екатеринбурга – Сергей Светлаков – занял 47 место. За год он заработал 1,8 миллионов долларов. Светлаков стал известен как участник команды КВН «Уральские пельмени», затем как актер комедийных шоу, фильмов. Летом 2018 года вместе с Александром Незлобиным заключил контракт с телеканалом СТС, закончив тем самым многолетнее сотрудничество с телеканалом ТНТ. Светлаков и Незлобин стали новыми лицами СТС и создали студию, которая выпускает проекты по заказу канала. Авторы рейтинга указывают, что почти половину творческих доходов за год актеру приносят рекламные контракты.

В рейтинг также попала модель Ирина Шейк, уроженка Челябинской области и два хоккеиста, родившиеся в этом регионе. Евгений Малкин, выступавший за «Металлург», заработал 9,5 миллионов долларов, Евгений Кузнецов, начинавший карьеру в «Тракторе» – 10 миллионов долларов. Одним из новичков рейтинга стал Федор Смолов, отыгравший два сезона за ФК «Урал».

Екатеринбург, служба информации

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