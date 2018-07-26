Екатеринбуржец отсудил у страховщиков свыше 270 тысяч рублей за разбитый автомобиль

Житель Екатеринбурга через суд добился от Российского союза автостраховщиков компенсации расходов на ремонт автомобиля, пострадавшего в ДТП. Организация изначально предложила клиенту сумму почти в четыре раза меньше требуемой, а в итоге заплатит неустойку и штраф.

Авария, о которой идет речь, произошла в декабре 2016 года на улице Студенческая. Владелец автомобиля «Киа Сид» Константин был застрахован в компании «МСК «Страж», у которой на тот момент отозвали лицензию. По подсчетам оценщиков, стоимость восстановительного ремонта машины составила 147 тысяч рублей. Константин написал заявление в Российский союз автостраховщиков о возмещении компенсационной выплаты, но получил только 39 тысяч. Тогда мужчина обратился в суд, где потребовал от страховщиков уже 213 тысяч рублей с учетом неустойки и покрытия прочих расходов.

Кировский районный суд принял решение в пользу истца, при этом увеличив сумму взыскания до 274 тысяч. На РСА, помимо обязанности выплатить клиенту компенсацию и неустойку, был возложен штраф в размере 60 тысяч рублей.

Организация подала апелляцию в Свердловский областной суд, настаивая на отмене всех требований екатеринбуржца. Однако судебная коллегия сочла, что суд первой инстанции принял правильное решение, и Российский союз автостраховщиков действительно несет обязанность по выплате компенсации перед клиентом. Поэтому жалоба ответчика осталась без удовлетворения, сообщили в пресс-службе облсуда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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