Екатеринбургский художественный фонд подал заявление о собственном банкротстве

В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о признании банкротом Екатеринбургского художественного фонда, которое подала сама компания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из материалов суда следует, что долги фонда превысили 25,2 млн рублей. В картотеке арбитража также имеются материалы о том, что в прошлом году Союз художников России отсудил у ЕХФ 21,7 млн рублей за аренду здания на улице Онуфриева в Екатеринбурге, где фонд находится с 2001 года. Фонд пытался оспорить это решение в 17 Апелляционном арбитражном суде, но месяц назад инстанция постановила оставить решение без изменения.

В приемной директора ЕХФ Сергея Титлинова не смогли прокомментировать ситуацию.

Добавим, ЕХФ участвовал в реставрации Дом купца Севастьянова, здания первого Екатеринбургского вокзала, Свердловского театра оперы и балета, а также в создании фонтанов и скульптурных композиций в Свердловской области, ХМАО-Югре, ЯНАО, Тюменской области.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.07.18

Екатеринбуржец отсудил у страховщиков свыше 270 тысяч рублей за разбитый автомобиль. / Екатеринбургский шоумен попал в рейтинг Forbes. / Депутаты Среднеуральска сорвали кворум, наплевав на бюджет и борьбу с коррупцией. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»