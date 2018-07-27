Автомобилистка из Екатеринбурга отсудила у «Лукойла» сотни тысяч за подмену топлива

Автомобилистка из Екатеринбурга выиграла суд у «Лукойла» – на заправке ей залили дизель вместо бензина. Машину после этого пришлось ремонтировать, представители АЗС добровольно компенсировать затраты не желали и в суде ссылались на то, что женщина сама плохо проконтролировала работу заправщика. Жительница Екатеринбурга в январе этого года заехала на АЗС на ул. Высоцкого,51, принадлежащую ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт».

На этой АЗС работают заправщики, автомобилистка пошла оплачивать топливо, пока в ее машину заправляли. Женщина уехала, и в тот же день ее автомобиль заглох, завести его она не смогла. В сервисе выяснилось, что в бак ее машины, работающей на бензине, залили дизель. Машину отремонтировали: слили топливо, заменили топливный фильтр, промыли систему, женщине рекомендовали заменить катализатор. Согласно экспертному заключению ООО «Грант-2001», катализатор вышел из строя из-за смешивания двух видов топлива – бензина и дизельного топлива. Расчетная стоимость восстановительного ремонта автомобиля с учетом износа составила 112 364 рубля.

После этого автомобилистка обратилась на АЗС, потребовала выдать дубликат чека, по которому она купила 10 литров топлива и подала претензию в ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт» о возмещении ущерба. Продавец претензию проигнорировал. Начались суды. Иск был подан в Кировский районный суд, женщина просила взыскать с ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт» в счет возмещения причиненного ущерба 159 338 рублей, компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей, штраф в соответствии с положениями п.6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей». Требования были удовлетворены частично: с ответчика взыскали 124 823 рубля за убытки, 2 тысячи компенсации морального вреда, штраф в 63 411 рублей, расходы по оплате услуг представителя – 15 тысяч рублей, оплата услуг эксперта – 5 тысяч рублей.

Представители АЗС решили вердикт обжаловать. В апелляции они решили указать, что женщина сама виновата, ссылаясь «на отсутствие доказательств, свидетельствующих о проявлении истцом должной степени заботливости и осмотрительности при выборе и покупке топлива». Второй аргумент заправщиков – недоказанность причинно-следственной связи между действиями ответчика и ущербом, причиненным имуществу истца. Как сообщили в пресс-службе облсуда, такие аргументы суд не принял. Решение Кировского районного суда оставлено без изменений.

Екатеринбург, служба информации

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