Планета войны сегодня затмит Луну: такое случается раз в 200 лет. Где смотреть и чего опасаться

Сегодня ночью произойдет редчайшее астрономическое событие: полное лунное затмение впервые за 200 лет совпадет с великим противостоянием Марса.

Как рассказал РИА «Новый День» инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакаев, сегодняшняя ночь будет уникальна тем, что в какой-то момент планета Марс, если смотреть с Земли, будет светиться ярче Луны. Это объясняется явлением, которое в астрономии называется «великим противостоянием Марса» – Солнце, Земля и Марс выстроятся в одну линию, при этом Марс подойдет на минимальное расстояние к нашей планете. Такое явление бывает раз в 15-17 лет. Одновременно произойдет лунное затмение – тень Земли накроет наш спутник.

Начнется лунное затмение около 23.30 по уральскому времени, в полную фазу вступит через два часа – в 01.23. Примерно до двух часов ночи Луны не будет видно вообще, зато Марс будет сиять очень ярко. Потом Луна постепенно выйдет из земной тени. Совпадают эти два события – противостояние Марса и Лунное затмение – очень редко, примерно раз в 200 лет.

Сложность для наблюдения в нашем регионе заключается в том, что и Марс, и Луна будут находиться очень низко над горизонтом: Луна – около 13 градусов, Марс – еще ниже, около 9 градусов. Наблюдать их следует на юге, в созвездии Водолея. Оптимально – или с очень высокой точки внутри города, или – наоборот, вдали от города. В центре могут помешать высотные здания и смог.

Кроме астрономов, интересного события ждут и астрологи. Вот как прокомментировала ситуацию астролог Элеонора Дан: «В этот день Марс, Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну прямую, и, конечно же, такой парад планет будет создавать сильные искажения гравитационных полей. Повышается риск конфликтов, аварий, несчастных случаев, природных катаклизмов – будьте внимательны, особенно на дорогах. Полное лунное затмение будет длиться 1 час 40 минут, его пик придется на 23.21 (мск).

Солнце и Луна в это время будут создавать оппозицию по оси Лев-Водолей (полнолуние). Наибольшее влияние это затмение будет иметь на эти знаки, и на тех, у кого в этих знаках есть планета. Львы и Водолеи могут загадывать Луне сокровенные желания, но и проявлять бдительность – фатальность во время затмений увеличивается. Все остальные также могут сфокусировать свои мысли на своих чаяниях – и раскрыть свои тайны Луне».

Добавим, что в прошлом астрологи обычно связывали великое противостояние Марса с началом войн. В ХХ веке оно случалось в 1909, 1924, 1939, 1956, 1971, 1988 годах, в XXI – в 2003. Нетрудно заметить, что по-настоящему роковым для землян стал в прошлом веке именно 1939 – год начала Второй мировой войны.

Интересно, что связь великого противостояния Марса и начала второй мировой войны прослеживается даже в советской детской литературе, где, казалось бы, астрологии места нет и быть не могло. Детский писатель Лев Кассиль в романе «Великое противостояние» устами своего персонажа, кинорежиссера и астронома-любителя Александра Расщепея, сказал: «Великие противостояния, Симочка, когда истина созревает, бывают не только во Вселенной и в человеческой судьбе – они бывают и в судьбе народов. И грозным будет великое противостояние, когда сойдутся два непримиримых мира…»

Менее пафосно настроенные люди, верящие в астрологию, выражают свои чувства проще: «Сегодня вечером из дома – ни ногой!».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 27.07.18

Вкладчики лопнувшего «Тагилбанка» получат деньги через «Сбербанк». / Автомобилистка из Екатеринбурга отсудила у «Лукойла» сотни тысяч за подмену топлива. / В Свердловской области горят леса возле трех поселков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»