В Екатеринбурге выбирают лучшие цветочные клумбы – в тренде «морские волны» (ФОТО)

В Екатеринбурге районные службы благоустройства соревнуются на лучшее оформление цветочных клумб. Из-за капризной уральской погоды ассортимент растений на городских газонах почти не меняется, зато флористы могут поупражняться в создании необычных композиций. Нынешним летом в тренде разнообразные «морские волны» в декоративном камне.

Как рассказала специалист отдела дизайна департамента архитектуры Елена Бабина, семь районов представили на городской конкурс более 60 цветников. Их масштаб сильно отличается – от разноцветного поля около Храма-на-Крови до камерных клумб возле административных зданий. Конкурсные работы будут оцениваться специальной комиссией по нескольким критериям: качество газона, уход, цветовая гамма и насколько хорошо клумба вписывается в окружающее городское пространство. К концу лета специалисты мэрии определят победителей в нескольких номинациях.

Сегодня жюри конкурса оценивало клумбы в Чкаловском и Орджоникидзевском районах.

«Ассортимент рассады у нас почти не меняется. В первую очередь высаживаем петунию как самое морозоустойчивое растение, потом бегонию, алиссум, цинерарию. Важную роль играет цветовая гамма. Например, в этом году использовали розовые и сине-белые оттенки, которые оказывают успокаивающее действие, – рассказала журналистам специалист отдела благоустройства Чкаловского района Юлия Чакран. – Также всегда клумбы украшаются декоративными элементами. На наших объектах используется мраморная крошка разных оттенков».

По ее словам, общая площадь цветников в Чкаловском районе составляет около 3 тысяч квадратных метров, на их содержание в этом году потрачено 4 миллиона рублей.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Грин парк» Юлия Сорокина, одна из членов жюри, отметила эволюцию городских цветников. По ее словам, службы благоустройства стали использовать геопластику, и теперь клумбы выглядят не плоскими, а объемными. Цветовая гамма тоже стала более продуманной. «Раньше было просто ярко и много, а сейчас грамотно используются 2-3 оттенка. Наши цветники отличаются от западных образцов, так как там используются многолетние растения, которые не дают ярких цветов. Нам надо вырабатывать свой современный стиль. И это здорово, что в городе становится больше цветников», – отметила эксперт.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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