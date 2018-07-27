В Екатеринбурге задержали мужчину, который сжег авто из мести преступникам

Житель Екатеринбурга сжег автомобиль своего соседа. Полицейским мужчина объяснил – ему показалось, что владелец машины преступник, и именно поэтому он облил его машину бензином. Автомобиль ВАЗ-21140, о котором идет речь, сгорел утром 24 июля на улице Ферганской. Полицейские нашли очевидцев, а после – местного жителя, который оказался поджигателем.

Как рассказали сегодня в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, мужчина уже сознался в поджоге и рассказал о своих мотивах. Он выпивал, затем прогулялся по двору и заметил ВАЗ. Мужчине показалось, что хозяин автомобиля – преступник, хотя лично они знакомы не были. Затем екатеринбуржец с помощью тряпок и бензина спалил машину. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УКРФ – умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества. Максимальное наказание за данное преступление составляет до пяти лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации

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