Ремонт улицы Гражданской в Екатеринбурге продлили еще на один месяц

Администрация Екатеринбурга предупреждает автолюбителей о том, что ремонт улицы Гражданской к следующей неделе не закончится.

Как сообщили в мэрии, закрытие движения транспорта на участке от Челюскинцев до дома № 11 по улице Гражданской планировалось до 6 утра следующего понедельника, 30 июля. Однако выяснилось, что рабочие не укладываются в этот срок. Проехать по Гражданской нельзя будет еще целый месяц – до 30 августа.

Добавим, что совсем рядом с улицей Гражданской продолжается реконструкция Макаровского моста. Теперь ездить по нему можно только по одному пути в каждом направлении.

Екатеринбург, служба информации

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