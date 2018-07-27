Свердловская Госавтоинспекция предупредила об увеличении количества ДТП в жару

Свердловские сотрудники ГИБДД выступили со специальным обращением к автомобилистам из-за жаркой погоды. Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах, следить за техническим состоянием своих машин и проверять систему кондиционирования.

«В жаркую погоду число дорожно-транспортных происшествий увеличивается, так как у водителей притупляется внимание, появляется сонливость, замедляется реакция. В таком состоянии водитель не может своевременно реагировать на изменение дорожной ситуации.

Особенное внимание к своему состоянию необходимо проявлять тем водителям, кто запланировал длительные поездки. Утомленное состояние и сон за рулем становятся причиной ДТП в летний период намного чаще», – сообщили в ведомстве.

Если водитель почувствовал головокружение и слабость, ему следует немедленно остановиться, советует ГИБДД.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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