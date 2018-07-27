Браконьер, застреливший на охоте человека, получил 2 года лишения свободы

В Березовском осудили банду браконьеров, которые совместили охоту на лосей и алкоголь. В результате один из мужчин подстрелил прохожего.

Резонансное ЧП в лесу произошло еще в 2017 году, под поселком Монетный. Четверо мужчин, братья Иван и Сергей Сазоновы из Монетного и два екатеринбуржца, Андрей Кадников и Евгений Князев, решили устроить охоту на диких лосей. Трое выслеживали и отстреливали лосей, один, 43-летний Сергей Сазонов, разделывал и перевозил туши. Троица подстрелила лося, после чего Иван Сазонов пошел домой – оставить там ружья. В лесном массиве нетрезвый мужчина услышал шум ломающихся веток и заметил силуэт, как ему показалось, зверя. Мужчина выстрелил. Погиб прохожий, пуля попала в сердечную мышцу.

Трех браконьеров судили по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору). Андрею Кадникову назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с испытательным сроком на 2 года, с лишением права заниматься охотой, Евгению Князеву – в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей, Сергею Сазонову – в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей. Ивана Сазонова, помимо браконьерства, судили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Наказание для него – 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Кроме того, суд удовлетворил иск Министерства природных ресурсов и экологии области о возмещении ущерба в размере 121,5 тыс. рублей, причиненного в результате незаконной охоты. Приговор в законную силу не вступил, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Березовский, служба информации

Березовский. Другие новости 27.07.18

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