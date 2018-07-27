На Урале завершено расследование несчастного случая с работником ЕвразЭнергоТранса Дмитрием Пазяевым: необходимые выводы сделаны

Представители компании ЕВРАЗ совместно с группой экспертов завершили расследование обстоятельств несчастного случая, который произошел в Качканаре в начале июля с получившим электротравму работником ЕвразЭнергоТранса Дмитрием Пазяевым. Выводы из случившегося сделаны, меры безопасности на предприятии усилены, сообщает пресс-служба евразовского дивизиона «Урал».

Напомним, что 3 июля при производстве переключений в ячейке № 9 электрик участка подстанции Цеха сетей и подстанций Ванадий ООО «ЕвразЭнергоТранс» Дмитрий Пазяев попал под действие электрического тока. Сначала работника экстренно госпитализировали в Качканарскую Центральную больницу, а затем при содействии комбината каретой скорой помощи медицины катастроф – в областную больницу № 40, где ему была проведена операция.

К сожалению, из-за воздействия тока пострадали обе руки, врачам пришлось их ампутировать. До и после операции сотрудник был обеспечен всеми необходимыми медицинскими препаратами, оборудованием и медперсоналом благодаря системе добровольного медицинского страхования, ход лечения постоянно контролировался со стороны предприятия. Сейчас состояние сотрудника оценивается как удовлетворительное, он находится на домашнем стационаре.

Семья пострадавшего не осталась одна и без помощи – предприятие обеспечивает семью транспортом для дальних поездок, работнику оказана материальная помощь на покупку лекарств и другие неотложные нужды. Юристы ЕВРАЗа совместно с семьей планируют подготовить пакет документов на погашение ипотечного кредита за счет средств страховой компании. Уже с июля предприятие возьмет на себя оплату затрат за детский сад на все время посещения детьми учреждения, семье ежегодно будут оказывать материальную помощь, каждый год дети пострадавшего смогут отдохнуть в детском летнем оздоровительном лагере за счет средств предприятия. Руководство предприятия находится на постоянной связи с родными Дмитрия и в практически ежедневном режиме общается с ними и помогает в решении бытовых, финансовых и прочих вопросов.

Помимо этого сотрудник был застрахован от несчастного случая на производстве (все сотрудники предприятий ЕВРАЗа в обязательном порядке застрахованы компанией от несчастного случая) и получит выплаты от страховой компании, а также выплаты от предприятия, предусмотренные коллективным договором.

ЕВРАЗ также рассматривает возможность оказания помощи и компенсации затрат на протезирование по результатам медицинского заключения, которое врачебная комиссия выдаст ориентировочно через месяц.

Комиссия по расследованию несчастного случая завершила свою работу. По его результатам будет разработан план мероприятий по предотвращению подобного в дальнейшем. В частности, планируется внести конструктивные изменения в ячейки подстанции – на них будут установлены специальные блокировки, препятствующие доступ человека к оборудованию при наличии напряжения. Для исключения таких случаев выводы комиссии будут доведены до сотрудников всех предприятий ЕВРАЗа.

Качканар, Свердловская область, Служба информации

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