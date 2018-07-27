На подготовку свердловских школ к новому учебному году уйдет 2 миллиарда рублей

В Свердловской области началась приемка образовательных учреждений к учебному сезону. До 15 августа сотрудники Роспотребнадзора, МЧС, ГИБДД и чиновники профильного министерства проверяют школы, детские сады, техникумы и центры дополнительного образования – всего 2,7 тысяч организаций.

Как сообщили в пресс-службе областного правительство, на сегодняшний день успешно проверку прошли более трети школ региона. В числе лидеров по готовности к новому учебному году – Артинский, Верхнесалдинский, Ивдельский городские округа, Новоуральск, Лесной. В ближайшие две недели межведомственная комиссия проверит еще 1044 школы, 115 колледжей и техникумов, 308 учреждений дополнительного образования.

По данным регионального министерства образования, всего на подготовку учебных заведений в 2018 году из областного бюджета выделено около 2 миллиардов рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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