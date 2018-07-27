В Екатеринбурге прорвало трубу: горячая вода била фонтаном в пять метров

Коммунальное ЧП случилось около часа назад в районе Южного автовокзала в Екатеринбурге. На перекрёстке улиц Серова и Фрунзе прорвало трубу: горячая вода била фонтаном высотой в пять метров. Однако, как сообщает корреспондент РИА «Новый День», летящая в разные стороны вода и камни с фрагментами асфальта совсем не смущали автовладельцев, машины продолжали ехать, фактически, в эпицентр ЧС. А сразу же после того, как коммунальщики перекрыли воду, к воронке на месте фонтана начали приходить любопытные, причём многие – с детьми. Они делали фотографии места прорыва, рискуя свалиться в яму с горячей водой, поскользнувшись на осыпающемся грунте.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, на балансе которой находится лопнувшая труба, данный участок теплотрассы изношен на 80 процентов и стоял в плане ремонта на август текущего года. Масштаб аварии на данный момент устанавливается, место инцидента огорожено, зевак от воронки убрали сотрудники МЧС. Горячее водоснабжение домов, запитанных от аварийной трубы, временно прекращено. В ближайшее время на Серова-Фрунзе начнутся ремонтные работы.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 27.07.18

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