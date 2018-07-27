Екатеринбург вышел смотреть на красный Марс и самое долгое затмение (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня горожане наблюдали одно из самых редких небесных явлений. В астрономии оно называется «великим противостоянием Марса» – Солнце, Земля и Марс выстроились в одну линию, при этом Марс подошел на минимальное расстояние к нашей планете. Такое явление бывает раз в 15-17 лет. И одновременно произошло лунное затмение – тень Земли накрыла наш спутник.

В полную фазу лунное затмение вступило около половины второго по уральскому времени. Совпадают эти два события – противостояние Марса и Лунное затмение – очень редко, примерно раз в 200 лет. Сложность для наблюдения в нашем регионе заключалась в том, что и Марс, и Луна находились очень низко над горизонтом: Луна – около 13 градусов, Марс – еще ниже, около 9 градусов.

Многие смотреть на уникальное явление вышли на высокие места города – крыши, балконы, метеогорку. На метеогорке, к слову, собралось несколько десятков человек. Луну и самое долгое затмение было видно даже без специальной оптики, Марс выглядел красной точкой ниже спутника Земли. Судя по всему, именно Луна собрала зрителей – посмотрев на затмение, люди начали расходиться, не дождавшись того самого уникального момента, когда Марс начал светить ярче Луны.

Екатеринбург, служба информации

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