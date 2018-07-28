В Серове погиб рабочий, которого затянуло в прокатный стан

В Серове погиб рабочий, которого затянуло в валки стана.

ЧП произошло накануне около полудня на стане 320 сортопрокатного цеха публичного акционерного общества «Надеждинский металлургический завод». Во время рабочей смены вальцовщик стана зацепился одеждой и его затянуло в валки стана. Мужчина получил тяжелые травмы ребер, внутренних органов, его экстренно прооперировали, но спасти не смогли.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, проводится проверка. По результатам судебно-медицинского освидетельствования будет установлена точная причина смерти работника предприятия.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 28.07.18

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