В Екатеринбурге гаишники устроили слежку за автобусами

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проверили, как водители автобусов соблюдают правила дорожного движения. Маршруточников поймали на движении с открытыми дверями, разговорах по мобильному и других нарушениях.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Свердловской области, сотрудники ГИБДД проверили два автобуса маршрута «056». Гаишники находились в автобусах как рядовые пассажиры, а следом ехал служебный автомобиль, который вел фото и видеосъемку. В итоге на двух водителей выписали 10 протоколов за нарушение ПДД: это нарушение правил маневрирования, остановки, использования световых приборов и звуковых сигналов. Водители за рулем разговаривали по телефону и ехали с открытыми дверями.

По словам начальника отделения технического надзора ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу майора полиции Бориса Черных, в последнее время растет число аварий, где пассажиры получают травмы по вине водителей автобусов. С начала года в городе Екатеринбурге произошло 29 ДТП, в которых 43 пассажира получили ранения, что на 26 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем в 22 авариях пассажиры получили травмы в салоне автобусов при падении.

С начала года сотрудники ГИБДД провели 50 таких проверок – нарушений ПДД набралось 265.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.07.18

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