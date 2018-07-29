На Челябинском тракте КаМАЗ насмерть сбил пешехода

Жуткая авария на Челябинском тракте – КаМАЗ сбил женщину, переходившую дорогу. Не исключено, что у грузовика отказали тормоза. На месте ДТП скопилась пробка.

Авария произошла сегодня, проезд близ места ЧП затруднен до сих пор. В пресс-службе ГИБДД сообщили, что погибла женщина 1967 года рождения, но от более подробных комментариев воздержались. Причину аварии установят в рамках проверки по уголовному делу, его уже возбудили. Водитель опрошен, но в ГИБДД не сообщают, что рассказал мужчина. Известно, что он в аварии не пострадал.

В соцсетях очевидцы делятся подробностями ДТП. По их словам, машины остановились на красный цвет светофора, пешеход переходила дорогу. КаМАз сначала врезался в стоящий «Хендай», затем сбил женщину. В легковушке пострадала пассажирка, ее госпитализировали.

Екатеринбург, служба информации

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